لجان البت في الاعتراضات على جداول القيد في غرف السياحة تبدأ عملها الخميس

كتب محمد أسعد

تبدأ لجان الفصل فى الاعتراضات على جداول القيد العام بغرف السياحة الخميس والتي قد ترد لاتحاد الغرف يوم الخميس المقبل.

ونصت القرارات الصادرة عن الاتحاد المصري للغرف السياحية على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمقر الاتحاد اعتبارا من الخميس الموافق 21 الشهر الجاري في تلقى الإعتراضات ولمدة خمسة أيام تنتهى يوم الاثنين الموافق 25 مارس وتفصل اللجنة فى كل إعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه وتخطر به المنشآة المعترضة.

وسبق وأصدر الاتحاد القرارات الخاصة بتشكيل لجان الفصل فى الإعتراضات على جداول القيد العام التي قد ترد للإتحاد من المنشآت أعضاء كل غرفة وفقا للائحة التنفيذية المذكورة، حيث تختص اللجنة وفقا للقرارات الصادرة بالفصل فى الإعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التى لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

وأعلن أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن الغرف قد أخطرت الاتحاد أنها قد انتهت من تنقية الجدول العام لكل غرفة والمتضمن أسماء المنشآت الأعضاء التي لها الحق في حضورأعمال الجمعيات العمومية للغرف الخمس وقامت كل غرفة بعرض الجداول النهائية بمقرها وفقا لما نص عليه قرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 27 لسنة 2023 بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.