كفر الشيخ تحتفل بمرور 1084 عاما على إنشاء الأزهر الشريف.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، احتفال منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بذكرى مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق 7 من شهر رمضان المعظم من كل عام، وذلك بمدرج ديوان المنطقة الأزهرية، بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وعدد من معلمي وطلاب معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وعلماء الأزهر.

ضمن الاحتفال فقرات متنوعة من الفعاليات، تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز أنشطته ومشاركته الدولية والمحلية، لخدمة الإنسانية، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، بالإضافة إلي فقرات طلابية متنوعة، يقدمها طلاب الأزهر والوافدين، من معاهد المنطقة، كما تضمن الاحتفال كلمات متنوعة لقطاعات الأزهر الشريف والأوقاف، وبيت العائلة المصرية والجامعة.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.