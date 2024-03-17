قرار جمهورى بتعيين نواب جدد لرئيس اقتصادية قناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 78 لسنة 2024، بتعيين اللواء محمد أحمد نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وتعيين الربان أحمد جمال نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتعيين الدكتور محمد عبد الجواد نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتباراً من 10 مارس 2024.
قرار جمهورى بتعيين نواب جدد لرئيس اقتصادية قناة السويسالأحد، 17 مارس 2024 03:26 م
المنطقة الاقتصادية- أرشيفية
كتب مدحت عادل
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