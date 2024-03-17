علم مصر يزين معرض صندوق مكافحة الإدمان بمبنى الأمم المتحدة في فيينا

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على تزيين معرض الصندوق داخل مقر مبنى الأمم المتحدة بفيينا بعلم مصر، حيث يشارك الصندوق فى اجتماعات الدورة 67 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا، بمشاركة ممثلى 105 دول، وأيضا حضور أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى والسفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير الصندوق .

ويتواجد معرض صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى داخل مقر الأمم المتحدة فى فيينا لعرض التجربة المصرية فى الوقاية من تعاطى المواد المخدرة ومن خلال المعرض يتم عرض الأنشطة التوعوية التى ينفذها الصندوق لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة منها تنفيذ اكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس حيث يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ،أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب فى إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التى يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعى لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير فى الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب فى تحليل ما يتعرض له المتعاطى وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة .

وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق فى إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.