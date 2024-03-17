طرق التخلص من قمل الرأس بعد اصابة أسرة دينا الشربيني بمسلسل كامل العدد +1

كتبت فاطمة خليل

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد+1 ، موقف طريف بعد اصابة أبناء دينا الشربيني وأسرتها بعدوى قمل الرأس، حيث اكتشفت أم عمر (ميمي جمال) أن الأطفال يهرشون بأيدهم غير النظيفة في شعورهم، خصوصا التوأم حسن وحسين وانتقلت العدوى لباقي الأشقاء في المنزل، وطلبت أم عمر من الشغالين في المنزل بسرعة البحث عن (مشط فلاية) لتنظيف شعر الأطفال من القمل، فى هذا التقرير نتعرف على طرق التخلص من قمل الرأس من وحي مسلسل مسلسل كامل العدد+1.

طرق التخلص من قمل الرأس بعد اصابة أسرة دينا الشربيني به من وحى مسلسل كامل العدد +1

ومسلسل كامل العدد+1 الذى يعرض على قناة ON ومكون من ١٥ حلقة وبطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، جاء به مشهد من المشاهد الطريفة عن عدوى قمل الرأس وهذه طرق التخلص من القمل، بحسب موقع webmd

-إذا رأيت القمل على رأس طفلك أو جسده، فابدأ العلاج على الفور.

-إذا كنت تعيش مع شخص مصاب بالقمل أو كنت قريبًا منه، فيجب فحصه.

-يجب علاج أي شخص يتشارك السرير مع شخص مصاب بالقمل في نفس الوقت.

-قمل الرأس ليس علامة على سوء النظافة أو الظروف المعيشية القذرة. ومع ذلك، إذا لم يتم علاج القمل، فستستمر المشكلة.

-تضع القملة الأنثوية بيضًا، يسمى القمل، يلتصق بجذع شعرك. التمشيط هو إحدى الطرق لتخفيفها. شامبو علاج القمل يتوفر شامبو علاج القمل إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، فاطلبي من طبيبك أن يوصي بمنتج آمن للاستخدام.

قد تقتل المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية والعلاجات الطبية القمل الحي وبيضه (الصئبان) إذا كان القمل يتحرك ببطء بعد 9-10 ساعات، فمن المحتمل أن يموت.



كيفية التخلص من القمل نهائيا من وحي مسلسل كامل العدد +1

تجنب مشاركة القبعات والأمشاط والفرش.

تجنب الأسرة والأرائك والوسائد والبطانيات التي كانت على اتصال بشخص مصاب بقمل الرأس.

كيفية استخدام علاجات القمل

ضع هذه النصائح في الاعتبار عند استخدام علاجات القمل:

اتبع دائمًا تعليمات المنتج بعناية.

استخدمي مشطًا ذو أسنان دقيقة أو مشط القمل "الفلاية"

إذا كنت تستخدم شامبو القمل قم بتحديد مقدار ما يمس جسمك من الشامبو التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لعلاجات القمل هو تهيج الجلد و قد تسبب إحساسًا مؤقتًا بالحرقان