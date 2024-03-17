اليوم السابع
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ضبط المتهمين بسرقة كابل كهربائي بمحطة مياه في أسوان

الأحد، 17 مارس 2024 12:15 م
ضبط المتهمين بسرقة كابل كهربائي بمحطة مياه في أسوان حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن انقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه إحدى القرى بدائرة مركز شرطة كوم أمبو نتيجة الشروع فـى سرقة الكابل الكهربائى المغذى للمحطة مما تسبب فى تعطل إمدادات المياه بها.

بالفحص والإستعلام من الجهات المعنية أفادوا بحدوث تلف بالكابل الكهربائى المغذى للمحطة نتيجة الشروع فى سرقته.

توصلت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

 







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وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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