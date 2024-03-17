اليوم السابع
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"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية العور بمركز سمالوط ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 17 مارس 2024 03:24 م
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية العور بمركز سمالوط ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية بقرية العور
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا،  الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية العور بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 18 و19 مارس الجاري ، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.
 
 
 
 
 






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