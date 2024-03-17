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شعبة القصابين تكشف تطورات أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

الأحد، 17 مارس 2024 04:00 ص
شعبة القصابين تكشف تطورات أسعار اللحوم في الأسواق اليوم لحوم - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية، تطورات أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة اليوم والتي تسجل استقرارا ملحوظا عند مستويات 350 إلي 450 جنيها، وبلغ سعر الكبدة البلدي 450 جنيها، وتختلف أسعار اللحوم وفق كل محافظة وبحسب مناطق البيع أو قطعية اللحوم.
 
وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 330 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها.
 
وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ450 جنيها.
 
كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.






اسعار اللحوم

اللحوم اليوم

اسعار اللحوم اليوم

اسعار اللحوم البلدي

سعر اللحوم اليوم




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