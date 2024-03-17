سلسلة محاضرات ثقافية بالأقصر حول الشعر العربي الحديث وأغراض الشعر فى شهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "قصيدة التفاعلية في الشعر العربي الحديث" ألقاها الشاعر علي حسان مسئول القصر، متحدثاً عن الشعر التفاعلية يعد من أبرز مظاهر الشعر العربي الحديث، الذي ظهر ملامحه الأولى في الثلاثينات من هذا القرن، وعرف شعر التفاعلية منذ ظهوره بعدة سميات، منها شعر التفاعلية نسبة إلى ما تقوم عليه بنيته الايقاعية من وحدة تفاعلية، وأطلق بعض النقاد الشعر الحر، لما رأوه من انطلاق وتحرر من القيود النظامية من الوزن والقافية.

فيما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أغراض الشعر وتطورها" ألقاها المخرج المسرحي أحمد العراقي، متحدثاً عن مراحل تطور الشعر، وأغراض الشعر الجاهلي، وتطور أغراض الشعر في العصر العباسي والأموي، وشعر الأندلسي وتغيير نمطه، وأغراض الشعر في العصر الحديث، وبجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية أمسية شعرية للشاعر احمد الجنابي، قدم من خلالها قصائد غنائية متنوعة، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكي قصة بعنوان "الأسد العادل" تأليف صابر توفيق سردتها ولاء جابر.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها ولاء أحمد، كما أعدت المكتبة دوري ثقافي لرواد المكتبة أدارته أسماء محمد، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية "كارت معايدة "نفذها محمد إبراهيم، حيث تأتي ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني ورئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى.