سعر الدولار اليوم الأحد 17-3-2024 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 17-3-2024، بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.70 للشراء، 47.80 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع، سجل وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى: ​سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 47.77 جنيه للشراء.

47.87 جنيه للبيع.

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 47.70 جنيه للشراء. 47.80 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 47.79 جنيه للشراء. 47.79 جنيه للشراء.

47.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 47.75 جنيها للشراء.

47.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 47.65 جنيها للشراء.

47.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك سايب 47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.