زيلينسكي: أوروبا تمتلك القوة لمنع الفوضى ونقدر تضامن الدنمارك مع أوكرانيا

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، أن أوروبا تمتلك القوة لمنع الفوضى وكل اتفاقية أمنية أبرمتها أوكرانيا مع شركائها تثبت ذلك.. قائلا :"أقدر تضامن الدنمارك مع أوكرانيا، فالاتفاق الأمني بين بلدينا يفتح فرصا أمنية جديدة".

وأضاف زيلينسكي ، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية ، : "إن زيادة الضغط على روسيا ، والتعاون الدفاعي مع الدنمارك، ودعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كلها أمور تقوينا".

وكان الرئيس الأوكراني ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن قد وقعا في 23 فبراير الماضي اتفاقية للتعاون الأمني ، فيما أعلنت الحكومة الدنماركية في 12 مارس عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 337 مليون دولار.