زلزال بقوة 5.4 يضرب محافظة فوكوشيما اليابانية ولا تحذيرات من تسونامي

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية ، اليوم الأحد، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 5.4 درجة ضرب مقاطعة فوكوشيما في وقت مبكر من اليوم، لكن لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت الهيئة حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو إن الزلزال ، الذي وقع الساعة 6:17 صباحا ، سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني من أصل 7 درجات في بلدات من بينها فوتابا وأوكوما، وكان مركز الزلزال قبالة فوكوشيما وعلى عمق حوالي 50 كيلومترا.

وأضافت أنه لم يتم اكتشاف أي خلل في محطتي فوكوشيما دايتشي وفوكوشيما دايني النوويتين، وفقا لمشغلهما، شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة.

وجاء الزلزال الأخير في أعقاب زلزال بقوة 5.8 درجة وقع في فوكوشيما يوم الجمعة سجل أقل من 5 درجات.