رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق مول تجارى بالتجمع الخامس.. فيديو

كتب أحمد حسني

قدم اليوم السابع بث مباشر، من موقع حريق مول تجاري يحتوي على مجمع البنوك في التجمع الخامس.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع حريق مول تجاري بالتجمع الخامس، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود لبيان أسباب الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مول تجاري بالتجمع الخامس دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الادخنة والنيران وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.