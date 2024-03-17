اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 02:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق مول تجارى بالتجمع الخامس.. فيديو

الأحد، 17 مارس 2024 02:19 م
رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق مول تجارى بالتجمع الخامس.. فيديو حريق مول تجاري
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بث مباشر، من موقع حريق مول تجاري يحتوي على مجمع البنوك في التجمع الخامس.
 
وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع حريق مول تجاري بالتجمع الخامس، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود لبيان أسباب الحادث.
 
وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مول تجاري  بالتجمع الخامس دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.
تلقت غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الادخنة والنيران وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
 
 






حريق

حريق مجمع بنوك

حريق مول تجارى

حريق التجمع الخامس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة