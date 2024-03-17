رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات أون لاين

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات "أون لاين" بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة لجميع أبناء الجامعة ومنسوبيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور ناصر عبدالبارى بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وانضمامه لفريق الإدارة العليا للجامعة لاستكمال مسيرة العمل والإنجازات، متمنيا له التوفيق فى مهام عمله فى قطاع حيوى وهام من قطاعات الجامعة والمساهمة فى تحقيق رسالة الجامعة والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للطلاب وتطوير القطاع فى إطار خطة واستراتيجية الجامعة لتطوير التعليم بها.

وأشار رئيس الجامعة إلى الاحتفال بيوم الشهيد الموافق الـتاسع من شهر مارس من كل عام، والذى يعد يوم للوفاء للمحاربين القدماء وإحياء ذكرى للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءا للوطن، داعا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة لجميع السيدات من جامعة المنوفية ومنسبيها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والاحتفالات بعيد الأم الموافق يوم 21 مارس.

وتابع رئيس الجامعة سير انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى مشيدا بانتظام الدراسة بجميع الكليات والتزام الطلاب بالجداول الدراسية، ومعربا عن سعادته بالمراكز المتقدمة التى يحققها الطلاب فى مختلف المنافسات حيث فاز فريق طلاب كلية الهندسة الإلكترونية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأمن السيبراني Cyber Champions التي استضافها معهد تكنولوجيا المعلومات بفرع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية وصعودهم لتمثيل جمهورية مصر العربية في التصفيات العربية، كما تأهلت أربع فرق إلي التصفيات النهائية لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال المقامة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية.

ووجه القاصد التهنئة لفريق جامعة المنوفية المشارك في بطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد العليا ضمن ألعاب دورة الشهيد الرفاعي الـ51 المقامة بجامعة طنطا حيث حقق الطلاب مراكز متقدمة، ووجه أيضا التهنئة لفريق جامعة المنوفية من ذوى الهمم بمناسبة فوزهم بالمركزين الأول والثالث في الملتقي القمي للمبادرات الطلابية للجامعات المصرية مبدعون باختلاف المقام بمعهد إعداد القادة بحلوان حيث فاز الطلاب بمبادرة سياحة بشكل جديد بالمركز الأول ومبادرة علشانك أبليكشن ومنصة تعليمية وخدمية لذوي الهمم بالمركز الثالث.