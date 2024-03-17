رئيس المستشفيات التعليمية يكشف أولويات بروتوكول التعاون مع حياة كريمة

إسراء بدر

قال دكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ، إن البروتوكول مع مؤسسة حياة كريمة يقدم نوعا من أنواع التكامل مع الخدمات التى تقدمها الدولة فى القطاع الطبي سواء كان العلاج على نفقة الدولة أو العلاج بقوائم الانتظار، فبحثنا عن الجوانب التى لا تغطى على نفقة الدولة أو قوائم الانتظار.

وأضاف رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، أن من أبرز الخدمات المقدمة والتى تأتى على رأس أولوياتنا فى البروتوكول هى علاج السمنة المفرطة سواء بعلاج دوائى أو جراحي أو حتى مشورة طبية وهى غير مدرجة بقوائم الانتظار وهذا المرض يحمل وراءه معظم أمراض العصر وهو ما جعلنا نهتم للتصدى لها.

واستكمل أن من الأمور الأكثر اهتماما لدينا فى البروتوكول هى تخصصات الجراحة ومناظير الجهاز الهضمى وحالات الجراحة العامة.

كما قدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتاحة الفرصة لاستكمال المسيرة مع مؤسسة حياة كريمة لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا وهذا مجرد بداية لطريقنا فى تقديم خدمات أكثر لأهلنا.

جاء ذلك خلال توقيع مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم الأحد، لتقديم خدمات صحية للمواطنين الأكثر احتياجا وذلك بمقر مؤسسة حياة كريمة.

بحضور الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة ودكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات التعليمية دكتور محمد سعد عفيفي نائب مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة ودكتورة هالة صلاح عميد طب القصر العيني السابق والمستشار الطبي لمؤسسة حياة كريمة.