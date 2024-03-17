رئيس الدوما يهنئ بوتين لفوزه فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: فاق التوقعات

وقال سلوتسكي ردا على سؤال هل يمكن اعتبار بوتين قد فاز في الانتخابات؟: "هذا ممكن بنتيجة تاريخية".

ويتصدر الرئيس بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 59.01% من بطاقات الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.