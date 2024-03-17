رئيس الدوما يهنئ بوتين لفوزه فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: فاق التوقعات

هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية.
وقال سلوتسكي ردا على سؤال هل يمكن اعتبار بوتين قد فاز في الانتخابات؟: "هذا ممكن بنتيجة تاريخية".
ويتصدر الرئيس بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 59.01% من بطاقات الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
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