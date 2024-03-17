اليوم السابع
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رئيسة وزراء إيطاليا: مصر تلعب دورا رياديا ونموذجا جديدا فى كافة المجالات

الأحد، 17 مارس 2024 04:21 م
رئيسة وزراء إيطاليا: مصر تلعب دورا رياديا ونموذجا جديدا فى كافة المجالات جورجا ملوني رئيسة وزراء إيطالي
رامى محيى الدين

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قالت جورجا ملوني رئيسة وزراء إيطاليا فى كلمتها خلال القمة المصرية الأوروبية إن هذا يوم تاريخى للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، وأشكركم على هذه الكلمات، وأنا فخورة بهذا الدور الذى تقوم به إيطاليا .

وأضافت: الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الاوروبى في هذا الظرف الحالي الذى نواجه فيه العديد من الأزمات التي يمكن أن تزعزع استقرار منطقة البحر المتوسط، تلك العلاقات قد تدعو الاتحاد الأوروبى لتعزيز العلاقات مع جيرانها من الجنوب لمعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها مع مثل الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتنمية .

وتابعت: الإعلان المشترك والمبادرة التي نقوم بها في رأيى تظهر جليا تعزيز وتشجيع أسلوب جديد التعاون بين شاطئ المتوسط وعلى الجانب الآخر من الشاطئ، ونؤكد أن مصر تلعب دورا رياديا ونموذجا جديدا في كافة المجالات، فهذا العمل مستمر وأن إيطاليا تعمل إلى جانبها وتدعم العمل الذى تقوم به وتعزيز الشراكة مع مصر، هذه أفضل وسيلة لمعالجة التحديات ومعالجة التدفقات غير الشرعية والاتجار بالبشر.

 







الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

جورجيا ميلوني

المستشار النمساوى

كارل نيهامر

الرئيس القبرصي

⁧‫نيكوس خريستودوليدس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء اليونان

جورجا ملوني رئيسة وزراء إيطالي




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