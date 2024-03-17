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رئيسة المفوضية الأوروبية: فخورة بشراكة جديدة مع مصر بثقلها السياسى والاقتصادى

الأحد، 17 مارس 2024 02:14 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: فخورة بشراكة جديدة مع مصر بثقلها السياسى والاقتصادى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
كتبت: هناء أبو العز

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غردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، علي حسابها الرسمي بمنصة إكس، معلنة وصولها إلي مصر علي رأس وفد من القادة الأوروبية لتوقيع اتفاقية شراكة جديدة مع مصر.
 
وقالت فون دير لاين: يسعدني العودة للقاهرة للاحتفال بإنجاز جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، ستزداد أهمية علاقاتنا بمرور الوقت.
 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
 
 






المفوضية الأوروبية

شراكة اوروبا مع مصر

تغريدة اورسولا فون دير لاين




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