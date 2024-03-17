اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 03:36 م
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دعم مستشفيات الشرقية بـ 23 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 7 ملايين جنيه

الأحد، 17 مارس 2024 03:13 م
دعم مستشفيات الشرقية بـ 23 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 7 ملايين جنيه خدمة مرضى الكلى بمحافظة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الوزارة دعمت  المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة بعدد 23 ماكينة غسيل كلوي، لخدمة مرضى الكلى بمحافظة الشرقية، بتكلفة تقديرية أكثر من 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تجهيزات غير طبية أخرى.
 
مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي بعد عدة أسابيع من دعم الوزارة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء في عدد 7 مستشفيات بمحافظة الشرقية، بتكلفة تقديرية بلغت 60 مليون جنيه، بجانب دعم المستشفيات بعدد 6 محولات كهربائية، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
 
وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مقدماً الشكر لوزير الصحة، ولمحافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، وخاصة مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم 25 مستشفى، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.






الشرقية

وحدات الغسيل الكلوي بالشرقية

صحة الشرقية

تطوير مستشفيات الشرقية




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