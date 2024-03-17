خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لـ7 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين.. تفاصيل

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا ان الحلقة الثالثة أكدت على عدد من الأمور الهامة:

1- سؤال (هل الأحجار الكريمة تمنع الجن)

- اجابة فضيلة الدكتور علي جمعة الواضحة والبسيطة بقوله أنها لاعلاقة لها بما يشاع عن انها لها علاقة بالجن وانها تمتع الشرور وما الي ذلك قد أثبتت مبدأ هاما وهو أن من يدعي أن الأحجار الكريمة قد تمنع أذي الجان فهذا اما جاهل بحقيقة ما يدعي أو أنه يحاول خداع غيره بهذا.

2- سؤال (هل الجن العاشق مؤذٍ؟)

- أجاب فضيلته بما يجب ان يتعلمه ويعرف كل من يشغل باله بمثل هذه الأمور التي قد يستغلها كثير من ضعاف النفوس في النصب علي ضحاياهم حيث قال "إن الجن العاشق هذا ماهو الا حالة نفسية لخيال بعض الفتيات" وهذه الإجابة القاطعة إنما تقطع الطريق علي كل من يدعي أنه قد يعالج المس أو الجن العاشق كما يدعي بعضهم هذه الأيام.

3- سؤال (هل الجن يستطيع أن يقتل إنسان ؟)

- اكمل فضيلة الدكتور علي جمعة اجاباته الماتعة التي اجدها تضع حدا فاصلا لاول مرة عند الناس بين حقيقة الايمان بوجود الجن وبين زيف تأثيره علي الناس حيث قال فضيلته ان الجن لا يستطيع أن يضر الانسان أبدا ... بدليل قوله تعالي (إن كيد الشيطان كان ضعيفا) ... ووضح فضيلته ان الجن مخلوقات غير مرئية تموت بلا دفن كالانسان لأنها مخلوقة من نار.

4- سؤال (هل الجن ممكن يبني مساجد مثلا؟)

- مبدأ آخر يرسيه فضيلة الدكتور علي جمعة عن الجن وطبيعته حيث قال أن من ادعي انه يري الجن فقد ردت شهادته لانه بذلك يكون كاذبا .. وهذا عين الصواب .. لذلك من ظن أنه يستطيع ان يرسل الجن ليحضر له مثلا ١٠٠ الف جنيه من مكان ما فهو واهم.

5- سؤال (هل الانسان يمكن أن يحسد نفسه؟)

- من أهم الامور التي قد لا يتخيل كثير من الناس انها تحدث وهي أن الأصل في الحسد هو أن يحسد الانسان نفسه .. وهو المبدأ الذي ارساه مولانا فضيلة الأمام نور الدين علي جمعة حفظه الله .. حيث قال أن الانسان يمكن أن يحسد نفسه بالفعل متي نسي أن يشكر الله علي ما أنعم به عليه ..

6- سؤال (ازاي العين بتحسد)

- في دعابة خاطفة كعادته أجاب الشيخ المربي فضيلة الدكتور علي جمعة بقوله "طاقة سلبية بتطلع من العين تفلق الحجر اجابة بسيطة تفهم السامع المعني المقصود مهما كانت ثقافته ليعرف أن الحسد هو أمر قد ينتج عن حقد أو شر في نفس الانسان يصادف تخلي المحسود عن تحصين نفسه بما يجب من شكر للنعمة ودوام ذكره لله واستعانته بكلام الله جل وعلا بقراءة المعوذتين وخواتيم سورة البقرة.

7- سؤال (هل القرين من الجن طيب .. أم مؤذي؟)

- أشار فضيلة الدكتور في اجابته عن هذا السؤال إلى أمر هام وهو أن القرين السئ من الإنس أو من الجان هو موجود اصلا حتي يضع الانسان في اختبار دائم فيأمر بالسوء ليقاومه صاحبه ويكسب بذلك الأجر والثواب والرفعة في الدرجات .. وأشار فضيلته الي حديث رسول الله الذي قال فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم ـ “ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّل به قَرِينُه من الجن وقرينُه من الملائكة” قالوا: وإيَّاك؟ قال: “وإيَّايَ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير".