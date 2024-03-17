جورجيا ميلوني: سنوقع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع مصر ضمن خطة بشأن أفريقيا

رامى محيى الدين

قالت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا فى كلمتها خلال القمة المصرية الأوروبية: إننا نرحب بجهود مصر نحن نتطلع للعمل معا أكثر من ذي قبل من ناحية لمساعدة بلدان المنشأ والمعبر بالدعم والاستثمار والتنمية والتعاون لمواجهة التدفقات غير الشرعية ووقف التدفقات، ولدينا خطة بشأن القارة الافريقية وننفذها ومصر جزء من الخطة وتقدر الخطة بأكثر من 5 مليار ونريد ان نحولها لخطة ملموسة على وجه السرعة وسوف نوقع العديد من الاتفاقيات الثنائية الهامة هنا في مصر كجزء من الخطة.

وأكملت: بالنسبة لمجموعة الثمان تحت قيادة إيطاليا فإن افريقيا دعمت التعاون وما نريده تحالفا عالميا ضد المتاجرين في البشر وهذا العمل مقدر وثمين نتيجة الموقف المعقد الذى نواجهه في غزة والتي تأتى على قائمة المخاوف لدينا ونتطلع إلى وقف إطلاق النار ونؤيد بشدة الوساطة التي تقوم بها مصر مع البلدان الأخرى وبداية الصراع ، وكانت لها دورا في تقديم المساعدة لأهل غزة ونركز اليوم علىى الامنمن الغذائي.