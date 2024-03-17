"تيكيا".. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة لنشر الوعى عن أضرار المخلفات الإلكترونية

كتب محمد صبحى

أطلق مجموعة من طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة، بالشعبة الإنجليزية، حملة توعوية خاصة بمشروع تخرجهم تحت اسم "تيكيا" وهي حملة هدفها نشر الوعي عن المخلفات الإلكترونية وتأثيرها علي جوانب متعددة من حياتنا منها الصحة، البيئة، واكثر.

وأوضح الطلاب، أن المخلفات الإلكترونية هي مصطلح عام يستخدم لوصف جميع انواع المعدات و الأدوات الإلكترونية القديمة المنتهي صالحيتها أو مهملة، خاصة فى ظل أن هذه المخلفات تحتوي على مواد قيمة وخطرة تتطلب طرق معالجة وإعادة تدوير خاصة . و من خلال الإحصائيات السابقة، تم اثبات أن مصر تنتج حوالي 90 ألف طن سنوياً من المخلفات الإلكترونية و يزداد هذا الرقم سنوياً و بالتالي اضرارها في تزايد مستمر بالرغم من جهود الدولة في حل هذه المشكلة .

وتابع الطلاب فى مشروع التخرج ، تعتبر المخلفات الإلكترونية حاليًا "أسرع تيار نفايات نمًوا في العالم." تقوم الحملة بأنشطة عديدة علي مواقع التواصل الإجتماعي مثل الفيسبوك و الانستجرام والتيك توك و يقوموا أيضاً بأنشطة علي أرض الواقع للتفاعل المباشر مع الجمهور و نشر الوعي.

ويأتى مشروع التخرج والحملة تحت إشراف الدكتورة إيمان طاهر و أسماء عبد الرؤوف، بالإضافة إلى عدد من الطلاب المشاركين و هم؛ هانيا عمرو، أية مجدي، نيرا عاطف ، ناردين سامح، مي وليد ، جمال الدين صفوت، فرح عاطف، ندى وليد، جنة احمد، مريم تامر، ملك محمد، عاليا بلال، سما اشرف، نوران جواد، و يوستينا عنتر.