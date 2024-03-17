توزيع 169 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بقرى ومراكز القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار ، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 77 طن بالخانكة، وكذلك توزيع 25 طن و500 كيلو بالقناطر الخيرية، وكمية قدرها طن و400 كيلو بقليوب، كما تم توزيع كمية قدرها 12 طن بقها، وكمية قدرها 7 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 26 طن و500 كيلو بطوخ، وكمية قدرها 2 طن بكفر شكر، وكمية قدرها 13 طن و500 كيلو بحي شرق شبرا الخيمة، وكمية قدرها 4 أطنان بشبين القناطر.

وتابعت المديرية، أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة يوم 16 / 3 / 2024، بمحافظة القليوبية 168 طن و900 كيلو سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.