تقارير دولية: 108 آلاف امرأة سودانية حامل وسط إغلاق ثلثي المستشفيات

كتبت: هند المغربي

قال تقرير بموقع الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه بعد مرور عشرة أشهر على الأزمة في السودان، هناك أكثر من 108,000 امرأة حامل تكافح من أجل الحصول على الدعم الطبي الذي تحتاجه لافتا الي انه في المناطق المتضررة من النزاع، تم إغلاق ثلثي المستشفيات (67%)، وتوقفت العديد من مستشفيات الولادة عن العمل.

ووفق التقرير الدولي أنه في شمال دارفور، استقر العديد من النازحين، تواجه النساء والأطفال خطراً إضافياً يتمثل في الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه نتيجة لانقطاع إمدادات المياه بسبب الأزمة.

ومن جانبها تقول منظمة الإغاثة الدولية إن سوء التغذية منتشر، حيث أبلغت العديد من الأسر عن أعراض مثل توقف النمو بين الأطفال في مجتمعاتهم وتشمل الأسباب المقدمة لتفسير صعوبة الوصول إلى الغذاء نقص الأموال، وانعدام الأمن الناجم عن الصراع، وعدم توفر الغذاء في الأسواق وارتفاع الأسعار.