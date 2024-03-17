تعطل حركة البواخر السياحية فى نهر النيل بأسوان بسبب الشبورة الترابية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تعطلت حركة الملاحة النهرية فى مجرى النيل بمحافظة أسوان، مؤقتاً بسبب الشبورة الترابية و الطقس السيئ الذى ضرب المحافظة قبل قليل، وتعود الحركة نسبياً بعد تحسن الأجواء.

وشهدت محافظة أسوان، مساء، اليوم، عاصفة ترابية غطت سماء المحافظة وحجبت الرؤية نسبيا فى الطرق الصحراوية والسريعة، فى طقس متقلب تشهده الأنحاء جنوب مصر.

وحذرت محافظة أسوان، قائدى السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة، بتوخى الحذر أثناء القيادة فى هذا التوقيت من تقلبات الطقس، وبلغت درجة الحرارة في أسوان، اليوم، العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، مع فرص نشاط الرياح وإثارة الأتربة.