ترامب يحذر من "حمام دماء" فى أمريكا حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتبت ـ ريم عبد الحميد

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من وقوع حمام دماء إذا خسر انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل، والتي سينافس فيها الرئيس جو بايدن.

وبحسب ما ذكرت قناة CBS News الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، فإن ترامب تحدث خلال فعالية لحشد الدعم للمرشح لمجلس الشيوخ فى ولاية أوهايو بيرنى مورينو، أمس السبت، وأشاد بمرشحه المختار فى السباق باعتباره بطل أمريكا الأول وجديد على عالم السياسة أمضى حياته كلها فى بناء المجتمعات فى أوهايو.

وقال ترامب عن مورينو، إنه سيكون محاربا فى واشنطن. ويخوض مورينو السباق فى مواجهة وزير خارجية أوهايو فرانك لاروز والسيناتور بولاية أوهايو مات دولان فى السباق التمهيدى للحزب الجمهورى الذى يجرى الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن ترامب استغل الحدث ليلقى نسخة مليئة بـالألفاظ النابية من خطابه المعتاد فى الفعاليات الانتخابية، والذى رسم مجددا صورة مروعة لأمريكا إذا فاز بايدن بولاية ثانية.

وقال ترامب: لو لم يتم انتخابى، سيكون هناك حمام دماء، سيكون حمام دماء للبلاد. وجاء تحذيره أثناء حديثه عن التأثير.. على صناعة السيارات وخططه لزيادة التعريفة على السيارات المصنوعة بالخارج.

وقال ترامب فى مرحلة لاحقة من خطابه: لو لم يتم الفوز بهذه الانتخابات، فلست متأكدا من أنكم ستشهدون انتخابات أخرى فى هذه البلاد.

وردا على تعليقات ترامب، قال المتحدث باسم حملة بايدن الرئاسية فى بيان أن الرئيس السابق يريد تكرار أحداث 6 يناير، لكن الشعب الامريكى سيمنحه هزيمة انتخابية أخرى فى نوفمبر لأنه لا يزال يرفض تطرفه ومسله للعنف وتعطشه للانتقام.

وتواصلت شبكة CBS مع جاسون ميلر، كبير مستشارى حملة ترامب، بشأن هذه التصريحات، فرد قائلا عن إن أي مراسل يقع فى فخ معسكر بايدن هو غبى.