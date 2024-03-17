اليوم السابع
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تخفيضات على السلع تصل لـ30%.. جولة داخل معرض أهلا رمضان في البدرشين

الأحد، 17 مارس 2024 03:56 م
تخفيضات على السلع تصل لـ30%.. جولة داخل معرض أهلا رمضان في البدرشين معرض "أهلًا رمضان"
كتبت - مرام محمد

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يشهد معرض "أهلًا رمضان" بمركز ومدينة البدرشين، والذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، يوميًا، إقبالاً من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة.
 
 
ويطرح المعرض، الذي يقام بشارع عمرو بن العاص، مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية من (السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والسمن، ومنتجات اللحوم والدواجن، وياميش رمضان، وملابس وأحذية) بتخفيضات تصل لـ30%.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل معارض "أهلًا رمضان" وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية "السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول و الجبن والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقاً لقوائم الاسعار المحددة بنسب التخفيضات. 
 
 
 






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اماكن معرض اهلا رمضان بالقاهرة

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اماكن اهلا رمضان فى القاهرة

اماكن معارض اهلا رمضان بالجيزة

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