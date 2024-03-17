بوتين يوجه بنشر نتائج التحقيق في تحطم الطائرة "إيل-76" في بيلجورود

أ ش أ

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد لجنة التحقيق الروسية بنشر نتائج التحقيق في أسباب تحطم الطائرة "إيل-76" في منطقة "بيلجورود" بحلول الأول من يوليو القادم، والتي كان على متنها أكثر من 60 من الأسرى الأوكرانيين.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان اليوم - أن التوجيه الرئاسي ينص على أنه يتعين على لجنة التحقيق الروسية نشر نتائج التحقيق في ظروف وأسباب تحطم طائرة النقل العسكرية "إيل-76" في منطقة "بيلجورود" في يناير 2024 وعلى متنها أكثر من 60 من الأسرى الأوكرانيين.

وأضاف بيان الكرملين أنه يجب على اللجنة المذكورة نشر هذا التقرير بحلول الأول من يوليو من العام الجاري.