"بكار ورشيدة" فى معرض أهلا رمضان الفنى بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.. صور

محمد صبحى

نظم طلاب الفرقة الأولى معرضًا للأشغال الفنية تحت عنوان "أهلاً رمضان"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، وذلك في إطار احتفالات جامعة حلوان وكلية التربية الفنية بشهر رمضان المبارك.

واعتمد المعرض على تجسيد شخصيات كرتونية شهيرة في المجتمع المصري وارتبطت بذكريات الطلاب منذ الصغر في شهر رمضان، مثل شخصيات بكار ورشيدة، بسنت ودياسطى، بوجي وطمطم، الكبير أوي، فنانيس، فطوطة، وغيرها، كما قام الطلاب بتنفيذ عدد من الفوانيس الملونة المبهجة التي تعبر عن روح الشهر الكريم.

نُفذت الأعمال الفنية بحجم متر ونصف باستخدام خامات الأقمشة المختلفة مثل الجوخ، الدك، الصوف، والحرير، إضافة إلى الشرائط والجالونات الملونة. تم التنفيذ في إطار العمل الجماعي والتعليم التعاوني، حيث قُسِّمت الطالبات إلى مجموعات لتنفيذ الأعمال وفقًا لخطة العمل المحددة، بالإضافة إلى ذلك، قامت كل طالبة بتنفيذ أعمال فنية خاصة باستخدام الجلود الصناعية والأقمشة المتنوعة.

حضر افتتاح المعرض الدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة آمال عبد العظيم رئيس قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، وعدد من الأساتذة والطلاب، وقد تفاعل الحضور مع الشخصيات الرمضانية المقدمة في المعرض، والتقطوا الصور التذكارية معها في أجواء من البهجة والفرحة.

أُقيم المعرض تحت إشراف الدكتورة مرفت الغمري أستاذ الأشغال الفنية المساعد والتراث الشعبي، والمعيدة مروة الرفيعي بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي.