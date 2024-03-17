اليوم.. نبتون فى الاقتران الشمسى ويمر خلفها.. ويكون فى أبعد مسافة له من الأرض

كتب ـ محمود راغب

سيمر كوكب نبتون خلف الشمس اليوم الأحد 17 مارس 2024 من منظورنا على الأرض، وسوف يفصل بينهما درجة واحدة وهذا سيجعل الكوكب غير مرصود تماماً لعدة أسابيع حيث سيكون مطموساً في وهج ضوء الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن نبتون سيكون في نفس الوقت تقريباً في أبعد مسافة له عن الأرض - 30.90 وحدة فلكية - 4,622,574,205 كيلو متر - نظراً لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

وكوكب نبتون أول رصد له كان في 23 سبتمبر 1846 وهو رابع أكبر كوكب في نظامنا الشمسي و أول كوكب يكتشف من خلال العمليات الحسابية وأكبر أقماره يسمى (ترايتون) اكتشف بعد 17 يوما من اكتشاف الكوكب نفسه وهو القمر الكبير الوحيد الذي يدور في اتجاه معاكس لدوران نبتون حول محوره، وللمقارنة يستغرق ضوء الشمس ليصل نبتون 4 ساعات في حين يصل الأرض في 8 دقائق فقط.

وتابع التقرير: يكمل نبتون دورة واحدة حول الشمس في 165 سنة ولكنه يستغرق أقل من 16 ساعة ليكمل دورة واحدة حول محوره، وقد تمت تسميته نسبة إلى (رمز البحار) حسب الأساطير الرومانية، ويرجع السبب في لونه الأزرق لغزارة وفرة غاز الميثان في غلافه الجوي.

وخلال الأسابيع والأشهر التالية سيظهر نبتون مرة أخرى إلى الغرب من الشمس ، ليصبح مرئيًا تدريجيًا لفترات أطول في السماء ما قبل الفجر، وبعد حوالي ستة أشهر، سيصل إلى التقابل ، عندها يكون مرئياً طوال الليل تقريباً.