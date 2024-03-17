النيجر تلغى اتفاق التعاون العسكرى مع الولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر "أمادو عبد الرحمن"- حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الأحد، إن الوجود العسكري الأمريكي في البلاد "غير قانوني" و"ينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية".. مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية أبلغت نيامي "من جانب واحد" بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها.

وأكد عبدالرحمن، أن حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسئولية أن تلغي بأثر فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر.

وبحسب القناة الفرنسية، فإن النظام في نيامي ندد باتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا وغادر آخر الجنود الفرنسيين النيجر في نهاية شهر ديسمبر الماضي.. موضحة أن هناك نحو 1100 جندي أمريكي يشاركون في القتال ضد الإرهابيين في البلاد ولديها قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار في مدينة "أغاديس " بشمال النيجر.

يذكر أن اتفاق التعاون يعود إلى عام 2012، حيث تدير الولايات المتحدة من خلاله قاعدة لطائرات مسيرة شمالي النيجر.