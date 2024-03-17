اليوم السابع
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النيابة تعاين حريق التجمع وتأمر بتفريغ كاميرات المراقبة.. صور

الأحد، 17 مارس 2024 02:04 م
النيابة تعاين حريق التجمع وتأمر بتفريغ كاميرات المراقبة.. صور جانب من الحريق
كتب أحمد حسني

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انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع حريق مول تجاري بالتجمع الخامس، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود لبيان أسباب الحادث.
 
وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مول تجاري يضم عددا من البنوك بالتجمع الخامس دون وقوع إصابات،بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مول تجاري يضم عددا من البنوك، بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الادخنة والنيران وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
السيطرة على حريق مول
السيطرة على حريق مول

النيابة تعاين حريق المول
النيابة تعاين حريق المول

حريق مول
حريق مول

 







حريق

حريق مجمع بنوك

حريق مول تجارى

حريق التجمع الخامس




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