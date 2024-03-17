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النيابة العامة: حريق استوديو الأهرام امتد لـ46 وحدة سكنية بـ10 عقارات مجاورة

الأحد، 17 مارس 2024 11:32 م
النيابة العامة: حريق استوديو الأهرام امتد لـ46 وحدة سكنية بـ10 عقارات مجاورة حريق استوديو الأهرام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أسفرت معاينة النيابة العامة بحريق استوديو الأهرام، عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.
 
ورصدت النيابة فجر أمس السبت، نشوبَ حريقٍ ب "استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها،
 
وأحد بيان صادر عن النيابة العامة، أنها كلفت الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.
 






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