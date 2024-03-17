اليوم السابع
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المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الأحد، 17 مارس 2024 05:21 م
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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إنطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق المرحلة الثانية من حملة "بلدك معاك" بتنظيم عدداً من المعارض بالمحافظات الواقعة بنطاق المسئولية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة .
 
 
وكثفت المنطقة الشمالية العسكرية من جهودها لتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف ومضاعفة الكميات المعروضة منها لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم .
 
يأتى ذلك إيماناً من القوات المسلحة بدورها الحيوى فى تقديم كافة أوجه الدعم بإعتبارها جزءً من نسيج الشعب المصرى العظيم .
 
 






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