المالية: الخزانة العامة سددت 818 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات خلال 55 شهرا

كتب أحمد يعقوب

وزير المالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدعم منظومة التأمينات والمعاشات:



ملتزمون بتنفيذ اتفاق فض التشابكات مع «التأمينات الاجتماعية» رغم الضغوط الشديدة على الموازنة





202 مليار جنيه مخصصات المعاشات خلال العام المالي الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات، فإننا ملتزمون بتنفيذ اتفاق فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة سددت أكثر من 818 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 55 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

أشار الوزير، إلى أننا سندعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحًا أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.