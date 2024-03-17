القيادة المركزية الأمريكية تتصدى لـ3 طائرات و5 قوارب مسيرة للحوثيين فى البحر الأحمر

وذكرت "سنتكوم"، في بيان عبر "إكس" أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أنه في 16 مارس، بين الساعة 7:50 صباحا و8:15 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون طائرتين بدون طيار من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضافت "نجحت قواتنا في الاشتباك مع طائرة بدون طيار وتدميرها، ويفترض أن الأخرى تحطمت في البحر الأحمر. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في السفن القريبة".

ونوهت سنتكوم أيضا بأنها دمرت خمس سفن سطحية بدون طيار وطائرة واحدة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس".