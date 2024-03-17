اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 08:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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القيادة المركزية الأمريكية تتصدى لـ3 طائرات و5 قوارب مسيرة للحوثيين فى البحر الأحمر

الأحد، 17 مارس 2024 06:46 ص
القيادة المركزية الأمريكية تتصدى لـ3 طائرات و5 قوارب مسيرة للحوثيين فى البحر الأحمر طائرة بدون طيار - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها تصدت لثلاث طائرات دون طيار وخمسة قوارب مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. 

وذكرت "سنتكوم"، في بيان عبر "إكس" أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أنه في 16 مارس، بين الساعة 7:50 صباحا و8:15 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون طائرتين بدون طيار من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضافت "نجحت قواتنا في الاشتباك مع طائرة بدون طيار وتدميرها، ويفترض أن الأخرى تحطمت في البحر الأحمر. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في السفن القريبة".

ونوهت سنتكوم أيضا بأنها دمرت خمس سفن سطحية بدون طيار وطائرة واحدة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس". 

 







القيادة المركزية الأمريكية

البحر الأحمر

سنتكوم

اليمن




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