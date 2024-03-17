الغرفة الأمريكية تعقد اجتماعا لتعزيز المشاركة الاقتصادية من خلال العلاقات التجارية الأفريقية

كتب عبد الحليم سالم

تنظم غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن U.S. Chamber of Commerce يوم الإثنين 18 مارس اجتماعا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا، وذلك حسبما نشر الموقع الرسمي للغرفة الأمريكية.

وأشارت الغرفة إلى أن مركز الأعمال الأمريكي الأفريقي التابع للغرفة في أتلانتا سيعقد في 18 مارس اجتماعا خاصا لبرنامج التقدم مع أفريقيا بالشراكة مع المجلس الاستشاري للرئيس ، وذلك بشأن مشاركة المغتربين الأفارقة لتعزيز المشاركة الاقتصادية من خلال العلاقات التجارية للمغتربين.

من المنتظر مشاركة قادة صناعة واقتصاديين في الاجتماع المهم .

ويهدف برنامج Advance with Africa إلى تعزيز الوضع التجاري لأفريقيا، وزيادة الصادرات والاستثمارات الأمريكية، وعرض الأدوات اللازمة لدعم الداخلين الجدد إلى السوق، وتعزيز الفرص التجارية للشركات في الولايات المتحدة وأفريقيا.

كما تستهدف هذه الحملة التي تمتد لعدة سنوات المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي تضم جاليات أفريقية كبيرة ومجتمعات أعمال من الأقليات، وروابط تجارية قائمة مع أفريقيا، واهتمامًا كبيرًا من المسؤولين المنتخبين. ومن خلال العروض الترويجية والندوات عبر الإنترنت والمشاركة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي، يسعى البرنامج إلى تطوير الزخم للشركات الأمريكية لممارسة الأعمال التجارية مع الشركاء الأفارقة وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الأفريقية ذات الصلة إقليميا.