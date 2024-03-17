العراق والأردن يؤكدان أهمية إيقاف ما يحصل في غزة بأسرع وقت ممكن

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والسفير الأردني في بغداد منتصر العقلة الزعبي، أهمية إيقاف ما يحصل في غزة بأسرع وقت ممكن، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وينهي معاناة الفلسطينيين.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم /الأحد/ بمناسبة انتهاء مهام السفير الأردني بالعراق وفقا للوكالة الوطنية العراقية - مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع.

وثمن الأعرجي، جهود السفير الأردني خلال فترة عمله سفيرا لبلاده في بغداد، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الأخرى.