اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 03:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

العراق والأردن يؤكدان أهمية إيقاف ما يحصل في غزة بأسرع وقت ممكن

الأحد، 17 مارس 2024 03:14 م
العراق والأردن يؤكدان أهمية إيقاف ما يحصل في غزة بأسرع وقت ممكن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والسفير الأردني في بغداد منتصر العقلة الزعبي، أهمية إيقاف ما يحصل في غزة بأسرع وقت ممكن، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وينهي معاناة الفلسطينيين.
 
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم /الأحد/ بمناسبة انتهاء مهام السفير الأردني بالعراق وفقا للوكالة الوطنية العراقية - مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع.
 
وثمن الأعرجي، جهود السفير الأردني خلال فترة عمله سفيرا لبلاده في بغداد، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الأخرى.






العراق والأردن

غزة

العراق

الأردن

العلاقات الاردنية العراقية

اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة