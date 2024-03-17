الطقس فى الإسماعيلية.. ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة وزوال الشبورة "فيديو"

الإسماعيلية- السيد فلاح

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالنهار، مع وجود شبورة مائية في الساعات الأولي من صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، وأصبحت الشمس ساطعة، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 11 درجة والعظمى 24 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس حار، ويبدأ الشعور بالبرودة على مختلف المناطق خلال فترة المساء والساعات الأولى من صباح اليوم، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم.

رياح نشطة على الإسماعيلية

كما يشهد حالة الطقس اليوم بالإسماعيلية نشاط خفيف للرياح، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على المحافظة.

ارتفاع في درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد، تكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد أيضًا .

ومتوقع اليوم أيضا نشاط رياه على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24، وبورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20 والسويس الصغرى 12 والعظمى 26، والعريش الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.