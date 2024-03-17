"الشئون الإسلامية" تجيب عن أسئلة ضيوف الرحمن عبر "الاتصال المرئي"

إيمان حنا

تواصل وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تقديم خدمات الدعوية والتوعوية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وذلك عبر خدمة "الاتصال المرئي" من خلال أجهزة" الآي باد" للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن فيما يتعلق بالعمرة وأحكام شهر رمضان وغيرها، ضمن الجهود التوعوية المتنوعة التي تقدمها الوزارة وفق خطتها المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل.

وتتيح هذه الخدمة في مصليات الفنادق المجاورة للمسجد الحرام التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المشايخ والدعاة؛ للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بنسك العمرة وأحكام شهر رمضان وغيرها بكل يُسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات عالمية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

من جهتهم أعرب المعتمرون عن امتنانهم لجودة الخدمات المقدمة والجهود التى تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن من خلال توظيف التقنية الحديثة وتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن.