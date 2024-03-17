السيطرة على حريق مزرعة نخيل فى الواحات البحرية وشقة بالهرم

عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة نخيل بمنطقة الواحات البحرية دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مزرعة أشجار بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران شبت داخل مزرعة لأشجار النخيل وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.