السيطرة على حريق مزرعة نخيل فى الواحات البحرية وشقة بالهرم

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة نخيل بمنطقة الواحات البحرية دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.
تلقت غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مزرعة أشجار بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران شبت داخل مزرعة لأشجار النخيل وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان .
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى الهرم ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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