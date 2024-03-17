السكر بـ27 جنيها والأرز ب28 .. تخفيضات 35% بمعارض أهلا رمضان بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بمدينة كفر صقر محافظة الشرقية، وسط إقبال المواطنين بتوفير كافة السلع بتخفيضات تصل إلى أكثر من 35%.

وأكد المحاسب صبحى المهدى رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أنه يتم توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتم عمل معرضين يتوفر بها كافة السلع الغذائية ومنها السكر بسعر 27 جنيه الأرز 28 جنيه والمكرونة 30 جنيه للكيلو وغيرها من السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.

ويضم معرض "أهلا رمضان"، الكائن بمبنى رئاسة مركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية الأرز ومكرونة وزيت وعدس وفول وسمن ودقيق ألبان وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة بأسعار تصل إلى تخفيضات 35% على معظم المنتجات، ويشهد المعرض إقبالا كبير من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية.

يأتي هذا فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المعظم، وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.