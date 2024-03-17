اليوم السابع
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السجن من 3 إلى 5 سنوات لـ6 متهمين بتهريب الأدوية للخارج

الأحد، 17 مارس 2024 12:03 م
السجن من 3 إلى 5 سنوات لـ6 متهمين بتهريب الأدوية للخارج محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة الجنايات الجنح المختصة، بمعاقبة متهمة بتهريب الأدوية والعقاقير إلى الخارج بالسجن 5 سنوات وتغريمها مليون جنيه، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، ومصادرة المبالغ النقدية والهواتف والسيارة المضبوطة.

وكانت قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهما أخرين في القضية إلى محكمة الجنح في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى.
 
وكشفت تحقيقات، نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات بشأن قيام المتهمة - تاجرة ملابس - بالإتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.
 
و أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها و آخران كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر و أنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير،و بمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين.
 
 
 
 
تنظرمحكمة الجنح المختصة اليوم الإثنين، محاكمة 49 متهماً في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى.
 
وكانت قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.
 
 
وكشفت تحقيقات، نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات بشأن قيام المتهمة - تاجرة ملابس - بالإتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.
 
و أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها و آخران كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر و أنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير،و بمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين.
 
 
 
 






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محكمه الجنايات

اخبار الحوادث




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