الرقابة المالية تلزم شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأسهم

كتب هانى الحوتى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، كتابًا دوريًا بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية.

ويأتي ذلك بعدما رصدت هيئة الرقابة المالية، عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن.

وأكدت هيئة الرقابة المالية، على كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية ضرورة الالتزام بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها، على أن يتضمن الاخطار بيانًا تفصيليًا بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء وتاريخ التنفيذ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها.

وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبلغت 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 53.0%.

وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، وبلغت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل.