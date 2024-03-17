الرعاية الصحية بأسوان تجرى العمليات والخدمات الطبية بعد التغطية الشاملة

أسوان- صلاح المسن

تتواصل مجهودات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، خلال فترة التشغيل التجريبي لنظام التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة، حيث تشهد المستشفيات عددا كبيرا من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة من خلال منشآت هيئة الرعاية بمحافظة أسوان، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية المتقدمة، علاوة علي متابعة الموقف التنفيذي لسير العمل على أرض الواقع، بأعلى معايير الجودة، واستطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وتوافر كافة المستلزمات والأدوية داخل كافة المنشآت الطبية وذلك للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من الأدوية داخل المنشآت، وآليات الإحالة داخل المنشآت الطبية، و إزالة كافة التحديات لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين وبأعلى معايير الجودة وبكل سهولة ويُسر، ومتابعة دورة العمل الإلكترونية للتموين الدوائي للتأكد من وجود دورة مخزنية إلكترونية مكتملة.

كما تم مؤخرا تنفيذ فاعليات القافلة الطبية الشاملة في وحدة طب أسرة الخزان غرب بمدينة أسوان والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية بأسوان.

كما أطلقت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، حملة توعية بأضرار ختان الإناث، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأضرار ختان الإناث على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات، من خلال الندوات التوعوية في الوحدات الصحية، والمنشآت الطبية، وتوزيع المواد التوعوية على المواطنين.

وتأتي تلك المجهودات في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم تحويل الصروح الطبية المدرجة بالمنظومة بواقع 112 مركز طبى ووحدة صحية، و11 مستشفى إلى بانوراما جمالية نموذجية تؤدى خدماتها الصحية والعلاجية بالجودة العالية عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية.

وشهدت أسوان التشغيل التجريبى لـ 76 مركز طبى ووحدة صحية، وأيضاً 4 مستشفيات ، كما سيتم قريباً دخول 17 وحدة صحية أخرى ، وبالتوازى مع ذلك يتم بتكثيف جهود التوعية للتعريف بالمزايا العظيمة التى تحققها هذه المنظومة ، وهو الذى تكامل مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال المنظومة بشكل حضارى ونموذجى وهادف.

ومحافظة أسوان، تعد ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتتواصل الإستعدادات المكثفة لإنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، في حين تعمل المنظومة بشكل تجريبي في العديد من مستشفيات الرعاية الصحية بأسوان.

ومحافظة أسوان، تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى، التي سوف يتم التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان على تشغيل 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 وحدة صحية و 4 مستشفيات من بين 11 مستشفى صحية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة، مما يحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي أسوان.

بالتوازي مع محور التوعية الصحية والمجتمعية للمواطنين من خلال عقد ندوات ولقاءات تعريفية بالمشروع مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمواطنين، ،فضلا عن تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة وتطبيق نظم التشغيل وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وكذلك تنفيذ حزم البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين بالمنشآت على معايير التسجيل والاعتماد.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية، تعمل علي دفع مسيرة تطبيق "التأمين الصحي الشامل" بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من معدلات الفقر، وتهدف منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تقديم رعاية صحية متكاملة بمفهوم متطور وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

كما تحرص الدولة المصرية، على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها "التأمين الصحي الشامل".

وكما يجري تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان مما يعكس حرص الدولة على النهوض بالقطاع الصحى، حيث سجلت شريحة كبيرة من المواطنين، بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة.