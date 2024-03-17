اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 06:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس القبرصى: مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة

الأحد، 17 مارس 2024 06:09 م
الرئيس القبرصى: مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الاوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة : ان مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة ، مؤكدا أن مصر تقوم بدور هام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .
 
 






الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

جورجيا ميلوني

المستشار النمساوى

كارل نيهامر

الرئيس القبرصي

⁧‫نيكوس خريستودوليدس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء اليونان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة