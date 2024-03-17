الرئيس القبرصى: مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة

قال الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الاوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة : ان مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة ، مؤكدا أن مصر تقوم بدور هام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .
الرئيس القبرصى: مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقةالأحد، 17 مارس 2024 06:09 م
الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد
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