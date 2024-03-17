الرئيس القبرصى: مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة

كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

قال الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الاوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة : ان مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة ، مؤكدا أن مصر تقوم بدور هام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .