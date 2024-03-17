اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 03:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان تكثيف الجهود لإنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة

الأحد، 17 مارس 2024 02:30 م
الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان تكثيف الجهود لإنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل إلى حد المجاعة، وذلك من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

 

431536724_971752354313493_8413215615779183212_n
خلال اللقاء

 

432923682_971753344313394_4064686698966536035_n
الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان 

 







رئيس وزراء اليونان

الرئيس السيسي

قصر الاتحادية

القمة المصرية الاوروبية

غزة

وقف اطلاق النار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة