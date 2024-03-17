الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى ورئيسة وزراء إيطاليا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائى الأحد، 17 مارس 2024 05:32 م الرئيس السيسي رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء إيطاليا، التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائى. الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى الشراكة بين مصر وأوروبا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى زيارة وفد الاتحاد الأوروبى رئيسة المفوضية الأوروبية القمة المصرية الأوروبية المفوضية الأوروبية الرئيس السيسي رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني المستشار النمساوى كارل نيهامر الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان الشراكة بين مصر وأوروبا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى زيارة وفد الاتحاد الأوروبى رئيسة المفوضية الأوروبية القمة المصرية الأوروبية المفوضية الأوروبية الرئيس السيسي رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني المستشار النمساوى كارل نيهامر الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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