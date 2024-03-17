اليوم السابع
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الرئيس السيسى: مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به

الأحد، 17 مارس 2024 01:22 م
الرئيس السيسى: مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به الرئيس السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
 
كما تم تناول الأوضاع الإقليمية؛ وأكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.
 
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الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

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خلال اللقاء

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الرئيس السيسي يستقبل أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

 







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