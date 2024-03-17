اليوم السابع
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا باليستيا أوكرانيا فوق مقاطعة بريانسك

الأحد، 17 مارس 2024 03:25 ص
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا باليستيا أوكرانيا فوق مقاطعة بريانسك سلاح الجو الروسى
أحمد علوى

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أعلن رئيس مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز فجر اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لصاروخ باليستي أوكراني من طراز "إس-200" فوق أراضي المقاطعة.

وقال بوجوماز على قناته في "تلجرام": " الأوكرانيون حاولوا تنفيذ هجوم باستخدام صاروخ باليستي من طراز إس-200. ولكن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت الهدف فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن بوغوماز عن تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وبوتشيبسكي بالمقاطعة دون وقوع إصابات أو دمار.

وقال: "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، وتم تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدتي كلينتسوفسكي وبوتشيبسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

ويحاول نظام كييف باستمرار شن هجمات إرهابية يستهدف من خلالها السكان والبنى التحتية المدنية، لتشتيت الانتباه عن فشل الهجوم المضاد الذي أطلقه الجيش الأوكراني العام الماضي، ولم يحقق أي نتائج تُذكر.

 







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